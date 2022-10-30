Полював на HIMARS і коригував вогонь РФ по Нікополю: СБУ затримала зрадника

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента в ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Дніпропетровщини.

Про це повідомляють пресслужба СБУ, прокуратура Дніпропетровщини.

“Він збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

Серед основних його завдань також було виявлення можливих бойових позицій реактивних систем HIMARS і далекобійних британських гаубиць М777 поблизу лінії фронту.

Крім того, зловмисник коригував численні ракетні удари по Нікополю, зокрема по об’єктах енергетичної інфраструктури, та “звітував” окупантам про наслідки повітряних атак”, зазначили в СБУ.

За даними слідства, ворожим поплічником є мешканець с. Вищетарасівка Нікопольського району.

За даними прокуратури, у жовтні 2022 року чоловік, маючи антиукраїнську позицію, фіксував та передавав інформацію щодо місць дислокації, переміщення підрозділів, військової техніки та запуску безпілотних летальних апаратів Збройних сил України.

Зібрані дані з GPS-координатами об’єктів інформатор передавав представникам РФ через месенджер “Telegram”.

Також агент надіслав представнику РФ координати розташування ЗСУ з посиланням на Google Maps, які в цей час вели обстріл військових об’єктів ворога та повідомлення з вимогою терміново завдати удар по позиціях українських військових.

Чоловіка викрили під час виконання чергового завдання ворога.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Повідомляється, що суд вже арештував підозрюваного.