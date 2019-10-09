Порошенко про відведення військ: Втрачаємо близько 30 населених пунктів

П’ятий президент України народний депутат 9 скликання Петро Порошенко застерігає, що з відходом Об’єднаних сил на позиції трирічної давнини, українські війська втрачають три десятка населених пунктів і низку ключових висот.

“З відходом на міфічні позиції 2016 року ми втрачаємо близько 30 населених пунктів і низку ключових висот. Там за кожний метр заплачено життям українських героїв. Тепер військових готують до того, щоб вийти з облаштованих позицій у чисте поле. Це – наслідки розведення військ за так званою “формулою Штайнмаєра”.

Деталі: На думку Порошенка, нинішня влада має “сказати суспільству правду”. Зокрема і про те, що простих рішень – немає, а завершити все швидко – неможливо. “Я сам колись мусив це визнати”, – додає політик.

Порошенко зазначив, що пропонує владі 7 кроків, щоб уникнути пастки держави агресора, взявши за основу принцип “спершу – безпека” та відведення – лише за умови сталого і всеохоплюючого припинення вогню.