Посол Росії в Угорщині викликаний в МЗС для пояснень з-за подій 1956 року

Посол Росії в Угорщині був викликаний в МЗС країни для дачі пояснень у зв’язку зі зневажливими оцінками російських державних ЗМІ подій 1956 року. Про це у вівторок, 25 жовтня, повідомляє Associated Press.

В угорському зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що нікому не дозволять говорити про «революції та її героїв у принизливому тоні».

Як вказується у заяві МЗС Угорщини, російські державні ЗМІ описали угорське повстання 1956 року як «погром» і першу «кольорову революцію».

В період з 23 жовтня по 9 листопада 1956 року в Угорщині відбувалося збройне повстання проти комуністичного режиму, придушене радянськими військами. В ході цих зіткнень загинули близько 2,5 тисяч угорців і близько 700 радянських солдатів. Після придушення заворушень з Угорщини іммігрувало близько 200 тисяч громадян.