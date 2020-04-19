Посольство Росії в Празі відмовилося використовувати адресу площі Бориса Нємцова

Посольство Росії в Празі відмовилося використовувати адресу після перейменування площі в честь вбитого політика Бориса Нємцова. Про це пише видання Aktuálně з посиланням на лист російських дипломатів в чеське МЗС.

Диппредставництво розташовувалося на площі Pod kaštany ( «Під каштанами») в Празі, проте в кінці лютого їй присвоїли нову назву – Náměstí Borise Němcov ( «Площа Бориса Нємцова»).

За даними видання, російське посольство не буде вказувати адресу офіційної резиденції. Замість нього дипломати почнуть використовувати адресу будівлі консульського відділу, розташованого в 400 метрах від посольства, але на іншій вулиці – Коруновачні (Korunovační) 34.

При цьому уточнюється, що на сайті посольства як основну адресу вказано старий – Pod kaštany. Чеське зовнішньополітичне відомство підтвердило, що посольство Москви повідомило про зміну адреси, назвавши це «адміністративним кроком», який «немає ніяких підстав заперечувати».

Пізніше посольство Росії в Празі пояснило зміну адреси основної будівлі в чеській столиці. Про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Facebook.

Російське посольство вказало на недостовірність відомостей про використання адреси консульства як нової. За його даними, мерія Праги надіслала повідомлення про припинення існування адреси основної будівлі посольства (площа Під каштанами, 1) і закріплення нової – Коруновачні, 36.

«Назва вулиці Коруновачні є історичним, використовується понад сто років і, як нам здається, ймовірність її перейменування значно нижче, ніж у несподіваної в чеській столиці топоніма” площа Бориса Нємцова », – уточнили дипломати.

Вони також висловили здивування з приводу того, як чеське міністерство закордонних справ «настільки поспішно додало розголосу зміст даної ноти, що носила виключно технічний характер». «Складається враження, що цього сюжету тут навмисно намагаються надати політичного звучання», – сказано в повідомленні

Нємцов був застрелений 27 лютого 2015 року в центрі Москви. У справі про вбивство були засуджені п’ятеро уродженців Північного Кавказу, вони були засуджені від 11 до 20 років позбавлення волі. Однак замовник так і не було названо. Президент Володимир Путін називав вбивство політика рекомендованим і провокаційним.