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“Повернись живим” і ГУР готують “Бавовну в Москві”

admin October 17, 2022 in Uncategorized - 0 Minutes

Президент Росії виступає на Красній площі в Москві 9 травня 2021 року. Фото з сайту Кремля

Фонд компетентної допомоги армії “Повернись живим” спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони запускають новий проєкт під пілотною назвою “Бавовна у Москві”.

Джерело: “Повернись живим” у Facebook

Дослівно фонд: “Запускаємо новий проєкт із Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Ініціатива, що вже вийшла у частині соцмереж Фонду під пілотною назвою “бавовна у Москві”, пов’язана з роботою на дальні дистанції”.

Деталі: Зазначається, що команда “Повернись живим” працює над проєктом близько 2 місяців і днями фінально його законтрактувала.

Детальну інформацію про проєкт та його вартість обіцяють надати згодом.

У фонді зазначили, що були приголомшені кількістю пропозицій задонатити “на великий бум”, але фінансова складова проєкту вже реалізована.

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