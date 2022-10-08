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Пояснено причину творчих поривів під час прийняття душу

admin October 7, 2022 in News - 0 Minutes

Вчені з Університету Міннесоти пояснили причину творчих поривів та легкого вирішення завдань під час прийому душу. Результати роботи опубліковані в журналі Psychology of Aesthetics, Creativity та the Arts.

Фахівці попросили учасників експерименту вигадати альтернативні та незвичайні варіанти використання повсякденних предметів — наприклад, цегли або скріпки. Потім піддослідних розділили на дві групи, і показали їм трихвилинні відеоролики, які мали служити моделями зародження нових творчих ідей добровольців. Одній групі показали нудне відео: де двоє чоловіків складають білизну. Другий продемонстрували помірно захоплююче відео: сцену з фільму 1989 «Коли Гаррі зустрів Саллі», в якій персонаж показує, як переконливо імітувати оргазм (сидячи в переповненому ресторані).

Після перегляду відео учасників попросили швидко повернутись до процесу перерахування альтернативних варіантів використання гіпотетичної цегли або скріпки, виходячи з ідей, сформованих під час перегляду відеороликів. Піддослідні зазначили, що їхні думки вільно переходили з однієї теми на іншу. Вчені вважають, що «блукання думок» дозволяє краще генерувати творчі ідеї, але лише у разі перегляду цікавого відео, а не нудного. Це пояснює, чому під час прийняття душа так легко вирішуються завдання.

Результати дозволили сформувати основу нової дослідницької моделі. У подальших роботах вчені хочуть використати віртуальну реальність для вивчення останніх висновків у реалістичних умовах, на кшталт прогулянки міською вулицею.

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