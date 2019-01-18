Пратт і Шварценеггер побралися

Голлівудський актор Кріс Пратт заручився з 29-річної Кетрін Юніс Шварценеггер, дочкою кінозірки і політика Арнольда Шварценеггера. Про це Пратт оголосив в Instagram в понеділок, 14 січня.

«Дорога Кетрін, я такий щасливий, що ти відповіла” так “! Я з нетерпінням чекаю нашого весілля », – написав 39-річний актор.

Як повідомляє People, Пратт і Шварценеггер почали зустрічатися в червні 2018 року, познайомившись завдяки матері Кетрін, журналістці Марії Шрайвер.

Кетрін – перша дочка Арнольда Шварценеггера і Шрайвер. Вона народилася в 1989 році. Її батьки розлучилися в 2011-му.

Кріс Пратт відомий за такими фільмами, як «Вартові Галактики», «Мир Юрського періоду», «Месники: Війна нескінченності», і «Пасажири».