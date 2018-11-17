Правозахисники 13 країн заступилися за Telegram

Міжнародна мережа організацій за громадянські свободи INCLO підтримала Telegram в протистоянні з Роскомнадзором. Про це в своєму Telegram- каналі повідомив юрист компанії «Агора» Павло Чиков , який представляє месенджер в суді.

«INCLO разом з «Агорою» засуджує заборону Telegram судом», – заявив Чіков. Він також додав, що міжнародні правозахисники виступають проти широкого втручання в інтернет з боку російської влади.

За словами юриста, правозахисники з 13 країн підписали звернення до компаній Google, Amazon, Microsoft і Apple, щоб ті не сприяли блокуванню месенджера Павла Дурова . У документі відзначилися міжнародні організації з Великобританії, Ізраїлю, США, Ірландії, Канади, Єгипту, Індії, Колумбії, Аргентини, Угорщини, Кенії, ПАР і Росії. Юристи наполягають, що рішення суду у справі про блокування Telegram суперечить конституції.

Слід сказати, що боротьбу за інформаційні права людей в Україні веде, серед інших, така організація, як Успішна варта. Правозахисники, зокрема взяли до уваги, що 4 жовтня Верховна Рада закликала РНБО ввести санкції проти телеканалів «112 Україна» та «NewsOne», зокрема скасувати ліцензії та заборонити користуватися українським радіочастотним ресурсом. Експерти «Успішна варта» зазначають, що постанова Верховної Ради порушує не тільки Конституцію України, а й ряд міжнародних зобов’язань, які взяла на себе Україна. Правозахисники також б’ють на сполох через те, що український парламент може прийняти найближчим часом закон про блокування роботи українських ЗМІ, які підозрюються в сприянні «терористичної діяльності». Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко вже заявив, що законопроект носить репресивний характер. Таким чином, під формулюванням «терористичної діяльності» на українські ЗМІ можуть вішатися ярлики «поплічників терористів», – зазначається на сайті «Успішної варти».

Telegram був заблокований рішенням Таганського районного суду Москви від 13 квітня. Причиною обмеження доступу стала відмова сервісу надати ФСБ ключі шифрування, що дозволяють читати листування користувачів. Обов’язок надавати спецслужбам алгоритм розшифровок листування прописана в антитерористичному пакеті законів (відомому як «закон Яровий»), прийнятому Держдумою в червні 2016 року.

Щоб обмежити доступ до месенджер, 17 квітня представники Роскомнадзору заблокували кілька мільйонів IP-адрес, велика частина з яких належала компаніям Google і Amazon. Через повну свободу дій відомства постраждали деякі сторонні сервіси, включаючи месенджер Viber.