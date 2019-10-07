Представители министерства обсудили проблему блокировки работы одесского медвуза

Заместители Министерка здравоохранения Зоряны Скалецкой встретились с работниками Одесского национального медицинского университета, чтобы решить вопрос разблокирования работы заведения и выплаты зарплат и стипендий.

Напомним, в прошлом, 2018-м, году начались задержки в выплатах заработных плат и стипендий в одесском медицинском университете. В мае этого года, Министерство здравоохранения сообщило, что выплаты задерживаются из-за того, что сторонники ексректора Валерия Запорожана препятствуют уполномоченным лицам осуществлять управление заведением. Отметим, 17 июля 2018 из-за нарушения трудового договора Министерство здравоохранения освободило от должности ректора медвуза Валерия Запорожана. Временным ректором стал Константин Аймедов. После этого 30 августа Окружной административный суд Киева остановил решение об увольнении Валерия Запорожана. Вместо Аймедова управлять вузом Министерство назначило профессора Владлену Дубинину. В то же время ученый совет с участием ексректора Запорожана назначил руководителем учреждения Юрия Сухина. Это решение Министерство здравоохранения не поддержало.

Перед тем, как сообщали сайты Осдесы, список которых можно найти на странице poltavchanka.info, сотрудники и студенты Одесского медицинского университета подписали обращение к Президенту Украины и новому министру здравоохранения Зоряне Скалецкой с требованием подписать смету, чтобы работники смогли получать зарплату, а студенты стипендию. Об этом сообщил Анатолий Сон, проректор администрации университета, которого не признает Министерство здравоохранения. Сколько человек подписали обращение, он не сообщил, отметив, что подписи будут собирать и в дальнейшем.

Обращение части сотрудников и студентов Одесского медицинского университета к Президенту Украины, в том числе по выборам ректора, нашим корреспондентам прокомментировала в смс-режиме Владлена Дубинина, исполняющая обязанности ректора медину, которую назначило Министерство здравоохранения. Она написала: “С рейдерами и коррупционерами должна разбираться Нацполиция и орган управления – Министерство здравоохранения”.