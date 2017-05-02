Прем’єр-міністр Естонії поскаржився на зростаючу військову активність Росії

Прем’єр-міністр Естонії Юрі Ратас зазначив зрослу військову активність та агресивність Росії як один з факторів, що впливають на безпеку Естонії, повідомляє Rambler News Service. Заява глави уряду було зроблено під час подання оновленого проекту Основ політики безпеки країни.

«На безпеку Естонії впливають насамперед життєздатність трансатлантичної системи безпеки, відносини між країнами найближчого з нами регіону і безпосередньо впливає на них зросла військова активність і агресивність Росії», — сказав Ратас.

На думку Ратаса, членство Естонії в ЄС і НАТО зміцнило безпеку країни.