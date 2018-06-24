Прем’єр-міністр Нової Зеландії показала новонароджену дочку

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн з’явилася перед репортерами через три дні після пологів і представила ім’я новонародженої дочки – Неві Ті Ароха. Про це повідомляє Reuters.

Ардерн вийшла з Оклендської лікарні в неділю, 24 червня, разом з чоловіком Кларком Гейфордом і новонародженою дівчинкою.

«Ми дійсно просто хотіли подякувати вам і сказати, що ми почуваємо себе добре», – заявила прем’єр-міністр.

Перше ім’я дівчинки – Неві – означає «яскравий і сяючий», а також «сніг». На думку батьків, ім’я свідчить про її день народження в найкоротший зимовий день у році. Друге ім’я, Ті Ароха, уособлює «любов» на одній з національних мов країни, корінного населення Нової Зеландії маорі.

Ардерн народила дівчинку вагою 3,31 кілограм у четвер, 21 червня. Поки 37-річна прем’єр-міністр буде у відпустці по догляду за дитиною, який триватиме шість місяців, виконуючим обов’язки глави уряду стане її заступник Вінстон Пітерс. Жінка стала першим в історії обраним лідером держави, яка народила, перебуваючи на посаді.

Джасінда Ардерн стала прем’єр-міністром Нової Зеландії восени 2017 року. Вона є лідером Лейбористської партії. Політик неодноразово згадувала про свої феміністські погляди.