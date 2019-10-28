Продавчиня секонд-хенду знайшла тисячі доларів в кишені куртки і повернула їх

Співробітниця магазину вживаного одягу в штаті Індіана, США, знайшла сім тисяч доларів у кишені куртки і змогла знайти господаря готівки. Про це повідомляє видання UPI.

Дженніфер Каймс (Jennifer Kimes) розповіла, що вона вивчала здану недавно в магазин куртку і помітила, що в кишені щось є. Вона засунула руку в кишеню і дістала звідти пачку грошей. В першу секунду жінка злякалася і поклала гроші назад. Потім вона знову взяла їх і зв’язалася з власником магазину.

Каймс підкреслила, що в кишенях одягу, який здається в секонд-хенд, іноді знаходяться жуйки, фотографії та списки покупок, але таку велику суму грошей вона виявила вперше.

Читайте також: Прем’єр Гончарук зменшення розміру субсидій не буде

Начальниця Каймс Теммт Вендленд (Tammy Wendland) допомогла їй ідентифікувати колишнього власника куртки і зв’язатися з ним, щоб повернути гроші. Виявилося, що господар куртки забув, куди сховав їх. За словами представників магазину, він був неймовірно вдячний.

Каймс заявила, що щаслива, бо змогла зробити на роботі добру справу.