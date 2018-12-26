Пуховик как стильный и комфортный предмет мужского гардероба

Каждый представитель сильного пола заинтересован в качественной и теплой зимней одежде. Таким проверенным вариантом является пуховик – предмет верхней одежды, обладающий массой достоинств. Купить пуховики в ассортименте предлагает магазин одежды Black Limit: известный бренд имеет в своей линейке продукцию на любой вкус.

Пуховая куртка и ее особенности

В пуховике будет тепло даже в самые сильные морозы. Кроме этого, изделию присущи такие положительные качества, как:

легкость,

стильный внешний вид,

простота в уходе,

износоустойчивость,

многообразие моделей.

Для изготовления такой продукции производитель – бренд Black Limit – использует качественные ткани (коттон, плащевка) и натуральный наполнитель – гусиный пух, отлично сохраняющий тепло. Готовая продукция обладает влагоотталкивающими свойствами, поэтому подходит для любых, даже самых неблагоприятных условий. Выгодный фасон Oversize удачно скрывает недостатки фигуры и дарит свободу передвижения.

Пуховик: как выбрать “свою” модель

Выбирая изделие, эксперты мира моды советуют обращать внимание на ряд факторов. В первую очередь, ознакомиться с составом утеплителя, то есть, с процентным соотношением пуха и пера. Оптимальное содержание пера – в среднем 10%. Убедитесь, что наполнитель прострочен небольшими блоками и равномерно распределен внутри отдельных секций.

Как правило, пуховики имеют пушистый ворот, который, по желанию, отстегивается. В качественном изделии фурнитура – надежная и прочная. Модель дополняется запасными кнопками. Специалисты рекомендуют выбирать модели, в которых манжеты имеют резинку: это станет дополнительной защитой от проникновения холода.

И, конечно же, дизайн модели должен быть современным, модным, эргономичным и, конечно же, нравится потенциальному владельцу.