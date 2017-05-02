Путін і Трамп поговорили про міжнародні проблеми

Президент Росії Володимир Путін в ході телефонної розмови обговорив з президентом США Дональдом Трампом ряд актуальних питань співробітництва двох країн на міжнародній арені. Про це повідомляється на сайті Кремля.

Як наголошується, що акцент зроблений на перспективі координації дій Росії і США в боротьбі з міжнародним тероризмом в контексті сирійського кризи.

Зокрема, співрозмовники домовилися активізувати діалог між главами зовнішньополітичних відомств двох країн з пошуку варіантів, що дозволяють закріпити режим припинення бойових дій, надати йому стійкість і контрольованість.

Мета цих заходів — створити передумови до запуску реального процесу врегулювання в Сирії. При цьому міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Рекс Тіллерсон будуть оперативно інформувати лідерів про досягнутий на даному напрямку прогресу.

Президенти також обговорили ситуацію на Корейському півострові. Путін закликав до стриманості і зниження рівня напруженості. Сторони домовилися налагодити спільну роботу, орієнтовану на дипломатичні розв’язки щодо комплексного врегулювання проблеми.

Путін і Трамп висловилися за продовження контактів по телефону, а також на користь організації особистої зустрічі в прив’язці до засідання саміту «Групи двадцяти» 7-8 липня в Гамбурзі.

«Розмова носила діловий і конструктивний характер», — наголошується в повідомленні.