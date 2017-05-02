Путін назвав основні теми переговорів з Меркель в Сочі

Президент Росії Володимир Путін має намір обговорити на переговорах з канцлером ФРН Ангелою Меркель, які почалися в Сочі, двосторонні відносини і ключові міжнародні проблеми.

«Велике спасибі, що ви визнали можливим приїхати до нас, проінформувати про те, як іде підготовка до “двадцятки” в Гамбурзі. І, звичайно, ми не можемо не скористатися цим візитом для того, щоб поговорити з двостороннім відносинам з найбільш проблемних точок. Я маю на увазі Україну, Сирію, можливо, інші якісь регіони», — сказав Путін на зустрічі з Меркель.

Канцлер Німеччини зазначила, що розраховує обговорити з російським президентом також ситуацію в Лівії. Крім того, вона назвала Москву важливим партнером по G20.

На думку німецького політолога Олександра Рара, по сирійському питанню «конкретних розмов не буде».

«Що стосується України, звичайно, буде про що говорити, тому що пані Меркель є гарантом мінських угод, і вона сама зацікавлена в тому, щоб був досягнутий якийсь результат», — цитує його Національна служба новин (НСН).

У переговорах, які проходять в резиденції Путіна, беруть участь глава МЗС Сергій Лавров, помічники президента Юрій Ушаков і Владислав Сурков, радник з питань зовнішньої політики і політики безпеки ФРН Крістоф Хойсген, радник з питань фінансової і економічної політики Ларс-Хендрік Реллер і радник з питань європейської політики Уве Корзепіус.

На початку березня прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що візит канцлера ФРН до Росії 2 травня не означає відновлення російсько-німецьких міждержавних консультацій.