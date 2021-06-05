Путін прокоментував намір Меркель залишити політику

Президент Росії Володимир Путін прокоментував намір канцлера ФРН Ангели Меркель залишити політику після виборів у бундестаг ФРН у вересні. Про це повідомляє РІА Новини в суботу, 5 червня.Женские полуботинки: подыскиваем “свой” вариант

За словами російського лідера, з Меркель у нього склалися хороші ділові відносини, і він буде сумувати за нею як колезі.

«Я не знаю, хто буде замість неї. У нас дійсно з Ангелою склалися ділові відносини, і я її дуже високо ціную », – сказав Путін на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ).

Путін назвав Меркель досвідченим політиком, прямим і надійним людиною, яка вміє відстоювати свою позицію.

У 2018 році Ангела Меркель заявила, що не збирається переобиратися на пост канцлера Німеччини після того, як в 2021 році закінчиться її четвертий термін на цій посаді. За її словами, вона також не планує переобиратися в якості депутата бундестагу.

66-річна Меркель обіймає посаду канцлера Німеччини з 22 листопада 2005 року.