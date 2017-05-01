Путін заборонив лайку і цифри в дитячих іменах росіян

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про заборону використання в дитячих іменах цифр, лайливих слів і символів (крім дефіса). Текст документа опублікований у понеділок, 1 травня, на офіційному порталі правової інформації.

Відповідно до змін, не допускається також використання вказівок на ранги, посади і титули і буквено-цифрових позначень. У той же час дозволено давати дитині подвійне прізвище, складену з прізвищ батьків. Вона записується через дефіс і не може мати більше двох слів.

Відповідний закон 21 квітня Держдума прийняла в третьому, остаточному читанні. Автор ініціативи, покликаної захистити інтереси дітей, — сенатор Валентина Петренко.

У 2014-му в Пермському краї народилася дитина, яку назвали Люцифером Костянтиновичем Меньшиковим. Його молодшому братові дали ім’я Вольдемар.

У 2002 році В Москві дитині дали ім’я БОЧ рВФ 260602 (абревіатура «Біологічний об’єкт людини роду Вороніних — Фролових, народився 26 червня 2002 року»). ЗАГС відмовився оформляти документи. Батьки хлопчика зверталися до Страсбурзького суду, проте в розгляді справи було відмовлено. Офіційних російських документів у Боча немає досі, тільки свідоцтво про народження, видане організацією «Всесвітній Уряд Громадян Світу», на підставі якого хлопчика влаштували у школу.