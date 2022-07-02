Пять головных ошибок в питании летом

Ведучий дієтолог сервісу Level Kitchen, експерт в області правильного харчування Антон Бердов перерахував п’ять головних помилок, які люди роблять в літньому питанні.

По його словам, не можна пити холодну воду, тому що після дня, проведеного на жарі, вона може призвести до боротьби з роботою імунної системи і викликати біль у горлі. «Під час вживання холодних напоїв в організмі відбувається різкий перепад температури (різниця температури між тілом і рідиною може досягати 30 градусів!), що призводить до охолодження основних органів, а також до спалення неба, миндалина і носоглотки», — передупередив він про можливий розвиток ангіни.

Крім того, літом спеціаліст не рекомендує пити солодку газівку і соки із-за великої кількості сахара, який своєчасно збільшить запас енергії, але швидше з великою ймовірністю приведе до збоїв у роботі організму. «Підвищить артеріальний тиск і збільшить навантаження на поджелудочную залозу, що в свою чергу може призвести до накопичення лишніх жирових відкладень, підвищує ризик розвитку діабету, а також онкологічних захворювань», — говорить Бердов, радячи пити тільки свіжі фруктові соки з натуральним сахаром.

Також, продовжує лікар, не слід пити багато напоїв із вмістом кофеїну, оскільки ця речовина знеболює організм із-за його сечових властивостей і прямого впливу на активність антидіуретичного гормону, який необхідний для правильного засвоєння води в організмі. «Вживання занадто великої кількості кави або чорного чаю може викликати головний біль і знеболювання. Якщо ви не можете відмовитися від кави або міцного чая навіть в жару, старайтеся пити більше води, щоб восполніть її потерю», — пояснив дієтолог.

Передупередив лікар і про снодійних дієтах, які обіцяють «швидкі результати» ради якоби готового до літа тіла. «Екстренна дієта може привести до в’ялості, головним болям, тошноте і діареї. Пам’ятайте, що люба дієта – це стрес для організму, а дієта в жару — стрес вдвоє! Відкажіть від тиску на організм, замість цього змініть харчові привички, питайтесь здорової їжі», — призвал Бердов.

П’ятою помилкою він назвав сильний відмова в жару від яиц, риби, м’яса і прочей високобілкової їжі, яка якоби виділяють в організмі черезмірне кількість тепла. Це затвердження Бердов назвав ненавчальним. «Всі три продукти багаті постним білком, що важливо для підтримки здорового веса літом. Летом все ж краще зменшити порції жирного м’яса, такого як баранина або свинина, замінивши його, наприклад, на індейку або постну говядину», — підсумував лікар.