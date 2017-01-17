Радник Трампа пояснив безглуздість санкцій готовністю росіян їсти сніг

Санкції США мали зворотний ефект із-за характеру росіян, які «здатні їсти сніг, щоб вижити». Про це радник по взаємодії з бізнесом обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Ентоні Скарамуччі (Anthony Scaramucci) заявив у вівторок, 17 січня, в інтерв’ю ТАСС на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія).

Обмежувальні заходи згуртували громадян Росії навколо президента Володимира Путіна, зазначив Скарамуччі.

За словами радника, Трамп дуже шанобливо ставиться до російського народу. «Він дуже сильно поважає російський народ і то спадщина відносин, яке є у США з Росією, яке йде до часів Другої світової війни», — сказав він, підкресливши, що навіть в період холодної війни Сполучені Штати і Росія відчували один до одного повагу, що дозволило двом країнам «зберегти наших громадян безпеки в цей період напруженості».

Скарамуччі також висловив упевненість, що Вашингтону і Москві вдасться поліпшити відносини протягом найближчого року завдяки позиції обраного президента з даного питання. «У нього є бачення взаємних інтересів, і, можливо, через рік відносини з російським народом і російським урядом буде краще, ніж сьогодні. Я не кажу, що так станеться, — хто знає, які обставини чи факти вплинуть на наші відносини, — але ми у будь-якому разі цього хочемо», — заявив він.

Влада Росії і США повинні мислити нестандартно, щоб вирішувати спільні завдання, такі, як боротьба з тероризмом і підвищення зарплат робітників, додав радник Трампа.

В рамках Давоського форуму Скарамуччі зустрівся з главою Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирилом Дмітрієвим. Бесіда тривала близько години, в ході неї співрозмовники обговорили перспективи російсько-американського ділового співробітництва.

15 січня в інтерв’ю газетам Times і Bild Дональд Трамп виступив за укладання ядерної угоди з Москвою в рамках переговорів про пом’якшення антиросійських санкцій. «Давайте подивимося, чи можемо ми укласти якісь гарні угоди з Росією. Я думаю, почнемо з того, що ядерна зброя має бути суттєво скорочено», — сказав він.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що жодних переговорів щодо ядерної угоди між Москвою і Вашингтоном в даний час не ведеться.