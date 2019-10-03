Регионы хотят, чтобы Киев платил больше

Прошло 10 дней после публикации нашего общего блога “Верните общинам деньги”. Есть первый результат – треть финансового ресурса от объема Государственного фонда регионального развития уже поступила в регионы. Есть также сдержанный оптимизм, что правительственный законопроект по номеру 2144 будет откорректирован как в части установления объемов ДФРРу, так и по формированию состава конкурсных комиссий на национальном уровне из состава народных депутатов Украины.

Конечно, хотелось бы, чтобы Минфин наконец отпустил на места и субвенцию на соцекономрозвиток 2019 Отдельные областные советы уже вступили в публичное противостояние с органами Госказначейства, защищая право реализовать распределения и финансовые назначения, определенные распоряжением Кабинета Министров Украины 500-р. Вряд ли кто-то на местах мириться с тем, что в Киеве принято волюнтаристское решение остановить поступление на места 4 млрд грн. В конце концов, надеемся, что “неделя”, о котором высказалась Министерка финансов Оксана Маркарова в Ровно 16 сентября 2019, в течение которого бюджетный комитет Верховной Рады Украины было “пересмотреть ряд объектов”, прошел и абсолютно все расходы по субвенции будут профинансированы.

Да, собственно эта наша статья касается совсем другой проблемы. Из года в год эта проблема обостряется, поскольку Минфин, осуществляя расчеты, освобождает бюджет города Киева от участия в выравнивании финансовой состоятельности местных бюджетов, механизм которой заложен в статьях 98 и 99 Бюджетного кодекса Украины. Поэтому “принцип богаче извлекают слабых”, который работает во всем мире для выравнивания бюджетов применяется для местных бюджетов всех регионов, никоим образом не затрагивая самого богатого бюджета – столичного городского бюджета города Киева, о чем неоднократно писали сайты Киева .

Почему мы этот вопрос ставим именно сейчас? Потому дискуссия относительно законопроектов “О столице Украины – городе-герое Киеве”, которая продолжается, касается разделения властей, создания новых уровней местного самоуправления в Киеве, однако не учитывает необходимость отдельных межбюджетных трансфертов из госбюджета на осуществление столичных функций. И из года в год Минфин применяет формулу горизонтального выравнивания местные бюджеты, не видя нарушение принципа равенства, лишая городской бюджет города Киева почетной миссии поддержать менее способны общины.

Матчасть или о базовом и реверсную дотацию

Процессы децентрализации ввели немало новшеств в Бюджетном кодексе и новых терминов, которыми сейчас уже стало привычно пользоваться тем, кто имеет прикосновение к процессов, связанных с государственными и местными бюджетами. Цели реформы понятны для всех, однако подчеркнем главные:

– повышение способности местных общин;

– предоставление общинам новых полномочий в части формирования доходной части местных бюджетов и финансирования расходов.

В результате – государство стало оставлять больше налогов “на местах”, то есть в местные бюджеты начало попадать напрямую больше денег. Ранее, напоминаем, большинство собранных доходов направлялись в Государственный бюджет и уже потом централизованно перераспределялись на местный уровень. Конечно, при этом и ряд расходов, которые ранее финансировались через государственный бюджет, начали финансироваться за счет местных бюджетов.

Однако многие общины, а с ними и соответствующие местные бюджеты не могут обеспечить финансирование своих потребностей за счет заработанных средств и нуждаются в помощи. Их условно можно назвать “бедными” или слабее.

Чтобы исправлять ситуацию, в украинских реалиях государство предусмотрело механизм, который позволяет “подтянуть вверх” бедные местные бюджеты. Этот механизм называется “горизонтальное выравнивание налогоспособности местных бюджетов”. Его особенность заключается в том, что средства, необходимые для бюджетов “бедных” общин, получаемых за счет бюджетов более “богатых” общин. Выравнивание осуществляется путем изъятия в государственный бюджет средств в одних местных бюджетов ( “реверсная” дотация) для предоставления их в виде “базовой дотации” из Государственного бюджета другим местным бюджетам.

Начиная с 2015 года, и на сегодняшний день действующая модель бюджетных отношений осуществляет выравнивание не по расходам, а по доходам. Таким образом, дотация выравнивания назвали “базовой” дотации, а изъятие из местных бюджетов в Государственный бюджет назвали “реверсной дотации”. Конечно, последняя на практике является не дотации, а принудительным раскулачиванием богатых местных общин, однако эта статья не является продолжение спора на тему “реверсная дотация – большое зло для местных бюджетов” или “реверсная дотация уничтожает желание быть успешной общиной”.