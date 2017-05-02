Ремонт сварочных аппаратов: необходима профессиональная помощь

Как и любое другое оборудование, сварочный аппарат со временем выходит из строя. Причем, вне зависимости, речь идет о полуавтоматах или инверторных устройствах. Ремонт сварочных аппаратов всех типов – задача для специалистов. Поэтому при первых неблагоприятных «звоночках» лучше сразу обратиться за квалифицированной помощью. Вряд ли стоит даже пытаться устранять неисправности самостоятельно, поскольку оборудование для сварки имеет сложные технические характеристики и множество комплектующих. Последний фактор еще больше увеличивает риск возникновения поломок в процессе эксплуатации.
Главное преимущество обращения в специализированную мастерскую в том, что специалисты имеют все необходимое оборудование, в том числе и диагностическое, поэтому устранят поломку быстро и качественно.
Правда, обращаться следует не к самоучкам, а в мастерские или салоны, имеющие все необходимые разрешительные документы и лицензии на осуществление такой деятельности.
Среди наиболее часто встречающихся поломок аппаратов инверторного типа выделяют следующие:
- выход из строя транзисторов,
- поломка платы управления,
- поломка драйверов и выпрямителей.
Некоторые неисправности можно обнаружить невооруженным глазом. В других случаях понадобятся специальные приборы, предназначенные для нахождения поломок. При выявлении вышедших из строя деталей специалисты заменят их новыми запчастями.
Если речь идет о сварочных полуавтоматах, то, несмотря на такие их качества, как надежность и долговечность, периодически они тоже нуждаются в ремонте. Среди поломок специалисты называют:
- отсутствие сварочного тока,
- нестабильность дуги,
- неравномерную подачу проволоки,
- неравномерный шов и другие.
Современные мастерские осуществляют ремонт аппаратов для сварки всех видов, поэтому проблем с устранением неполадки не возникнет.
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