Резиновые шнуры и их использование в производстве

В производственной сфере находят свое применение резиновые шнуры – технические изделия, имеющие разный диаметр сечения. Наиболее часто такая продукция используется в строительной сфере, коммунальном хозяйстве, автомобилестроение с целью защиты от грязи и пыли или уплотнения тех или иных соединение. Особенность изделий в том, что они производятся по определенному ГОСТу. Купить шнуры можно как в оффлайновых магазинах, так и онлайн, в том числе на сайте rtdspb.ru. Здесь есть шнуры ГОСТ 6467-79, представленные в широком ассортименте. Для их изготовления используется качественная резина – прочная, твердая и теплоустойчивая.

Современные производители предлагают изделия, различающиеся степенью твердости. Можно подобрать варианты, рассчитанные на эксплуатацию при различном давлении рабочей среды. Кроме универсальных предложений, предназначенных для использования в разных средах, существуют также узконаправленные решения, в частности, устойчивые к:

кислотам и щелочам,

высоким температурам,

морозу,

бензостойкие.

В отдельную группу выделяют резиновые шнуры, предназначенные для использования в пищевой промышленности, когда предстоит соприкосновение изделий непосредственно с продуктами питания.

В зависимости от производителей, продукция поставляется на рынок в виде бухт или отдельных отрезков. В любом случае рекомендовано соблюдать правила транспортировки и хранения этих резиновых изделий. Показаны сухие, хорошо проветриваемые помещения. Важно следить, чтобы резина не контактировала с растворителями и нефтепродуктами, в противном случае никто не гарантирует сохранность и целостность шнуров. При должном хранении резиновые шнуры зарекомендовали себя как надежные, долговечные и простые в установке изделия с высокими герметичными и изоляционными свойствами.