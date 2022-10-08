Ринку електромобілів передбачили крах

Відмова від автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння неможлива без технічної революції у сегменті електрокарів. Про це повідомляє видання VentureBeat.

За словами колумніста медіа та генерального директора Conamix Шарлотти Гамільтон, плани щодо повного переходу на електромобілі можуть виявитися нездійсненними без модернізації галузі. Фахівець передбачила крах ринку електрокарів у випадку, якщо провідні компанії не винайдуть нових методів виробництва акумуляторів і не зможуть знизити вартість машин на електричній тязі.

Гамільтон зазначила, що насамперед автоконцерни мають придумати, як відмовитися від кобальту та нікелю при виробництві електрокарів, оскільки ці матеріали стають дефіцитними та дуже дорогими. За словами спеціалістки, влада Каліфорнії має намір заборонити продажі традиційних автомобілів до 2035 року, проте в цьому випадку настане криза, оскільки батарей для всіх машин не вистачить.

“Щоб знизити витрати на анодну частину батареї, можна було б перейти на альтернативні матеріали – наприклад, літій або використовувати кремній”, – зазначила Шарлотта Гамільтон. За її словами, мети буде досягнуто, коли випускник коледжу чи дрібний підприємець зможуть дозволити собі новий електромобіль — для повсякденного використання чи бізнесу.

У червні представники найбільшого європейського автовиробника Stellantis заявили, що за нинішніх цін ринок електрокарів чекає крах. Також експерти зазначили, що з 2024 до 2027 року попит на акумулятори для автомобілів зросте.