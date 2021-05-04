Росія відреагувала на виклик свого посла в МЗС Франції

Виклик посла Росії Олексія Мєшкова в МЗС Франції можна розглядати як частину узгодженого країнами Євросоюзу демаршу. Так на те, що сталося відреагували в російському посольстві в Парижі, передає РІА Новини у вівторок, 4 травня.

Як повідомили в російському диппредставництві, Мєшков дав французькій стороні роз’яснення щодо обмежувальних заходів, прийнятих Москвою проти ряду представників країн ЄС. При цьому посол уточнив, що піти на подібний крок Росії довелося через попередніх рішень Євросоюзу.

Про те, що російського посла у Франції викликали в МЗС країни, стало відомо раніше 4 травня. Зазначалося, що це сталося на тлі введення Москвою санкцій відносно деяких європейських громадян.

30 квітня Росія заборонила в’їзд на свою територію вісьмом громадянам Євросоюзу і представникам європейських структур. До чорного списку потрапили голова Європарламенту Давид Марія Сасолі, заступник голови Європейської комісії з питань цінностей і транспарентності Віра Юрова, глава прокуратури Берліна Йорг Раупах, член делегації Франції в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Жак Мер. Під санкціями виявилася і Оса Скотт – глава лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції. Крім того, під обмеження потрапили громадяни прибалтійських країн.

До цього, 2 березня, ЄС ввів обмеження щодо високопосадовців Росії через ситуацію з Олексієм Навальним.