Росіянам роз’яснили нові правила в’їзду на Кіпр

Російським туристам, які планують відпочинок на Кіпрі, роз’яснили правила в’їзду в республіку і нагадали про посилення обмежень для місцевих жителів і приїжджих, що вступили в силу з 20 липня. Про це повідомляє портал Tourdom з посиланням на декрет, представлений Міністерством охорони здоров’я країни.

Так, згідно з документом, громадянам острова необхідно мати при собі SafePass для відвідування деяких громадських місць, а туристам старше 12 років буде необхідно оформити CyprusFlightPass.

Уточнюється, що мандрівників зобов’яжуть пред’являти пропуск в готелях і апартаментах, закладах громадського харчування, магазинах і торгових центрах, нічних клубах і казино, театрах і кінотеатрах, громадському транспорті, салонах краси, на круїзних катерах і громадських заходах.

При цьому CyprusFlightPass не потрібен при відвідуванні пляжів, парків, екскурсій на свіжому повітрі, а також в аптеках, булочних, фруктових, м’ясних крамницях і мінімаркетах за умови, що в них знаходиться менше 20 людей, включаючи співробітників.

Перевіряти наявність документа будуть поліцейські, спеціальні інспектори або власники закладів. Штраф за його відсутність може скласти до 300 євро з людини.

Оформити CyprusFlightPass необхідно перед поїздкою в республіку, заповнивши електронну форму на сайті cyprusflightpass.gov.cy. Крім особистих даних, в ній також ній зазначаються відомості про авіарейс, ПЛР-тесті або сертифікаті про вакцинацію.

Раніше в липні стало відомо, що російські туристи масово кинулися на відпочинок на Кіпр і склали майже половину всього туристичного потоку в популярну пляжну країну. Як зазначив директор мережі турагентств «Рожевий слон» Алексан Мкртчян, такий попит на напрям пов’язаний з тим, що зараз це одна з небагатьох доступних для відпустки росіянам європейських країн.