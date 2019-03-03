Росіянин вирішив квартирне питання за допомогою фотоапарата

В Іжевську співробітники поліції затримали 26-річного місцевого жителя, розплатився з господарем знімною квартири чужим фотоапаратом. Про це повідомляється на сайті міського УМВС.

Шахрай взяв дорогу техніку в оренду на кілька днів, але після закінчення обумовленого терміну користування не став повертати її власнику – він відніс камеру в ломбард, виручивши таким чином 23 тисячі рублів.

Потерпілий неодноразово просив повернути фотоапарат, не знаючи про те, що техніка знаходиться в заставі. Орендар під різними приводами відкладав повернення чужого майна. В результаті власник камери звернувся за допомогою в поліцію.

Місцезнаходження підозрюваного встановили за кілька днів, він був затриманий. Чоловік зізнався, що здав фотоапарат у ломбард, пише КуПол, і пояснив свої дії поганим фінансовим становищем і необхідністю оплати орендованого житла.

Відносно підозрюваного порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 159 Кримінального кодексу РФ ( «Шахрайство, вчинене із заподіянням значної шкоди потерпілому»).