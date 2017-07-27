Росіянину, який відмив 4 мільярди доларів, і BTC-E пред’явили звинувачення

У США росіянину Олександру Виннику, затриманому в Греції, заочно пред’явлено звинувачення. Про це повідомляється на сайті прокуратури Північного округу штату Каліфорнія.

Велике журі цього округу також звинуватило організації, якій він нібито керував, – кріптовалютной біржі BTC-E, заснованої в 2011 році. Незважаючи на те що BTC-E, одна з найбільших таких майданчиків в світі, вела бізнес в США, вона не була там належним чином зареєстрована і не мала програми по боротьбі з відмиванням грошей.

В цілому звинувачення сформульовано по 21 пункту.

Американська влада вважає, що 37-річний Винник створив міжнародну схему легалізації коштів, допомагаючи тим самим наркоторговцям, хакерам, податковим шахраям.

Вказується, що він особисто керує на BTC-E багатьма рахунками. Крім того росіянин – основний бенефіціар фіктивної компанії Canton Business Corporation, що управляє біржею. Згідно з обвинувальним висновком, були зафіксовані перекази коштів з згаданих акаунтів на особисті банківські рахунки Винника.

Також стверджується, що BTC-E дозволила користувачам торгувати цифровий валютою – біткоіни – з високим рівнем анонімності: перевірка особистості не була потрібна, транзакції проводилися таємно, джерела коштів залишалися невідомими. Розслідування встановило, що BTC-E з 2011 року провела операції з біткоіни на суму більш ніж 4 мільярди доларів.

Крім того, присяжні вважають, що громадянин Росії отримав гроші від злому біржі цифрових валют Mt.Gox (була створена в 2010 році, більше не існує) і відмив їх через різні онлайн-майданчики, включаючи BTC-E і Tradehill. Остання базувалася в Каліфорнії і більше не працює.

Підрозділ Мінфіну США, яке займається фінансовими злочинами, наклало на BTC-E штраф в розмірі 110 мільйонів доларів, а на самого Винника – 12 мільйонів.

У середу, 26 липня, стало відомо про затримання росіянина в Греції. Він пробуде там під вартою до тих пір, поки не розглянуть запит на його екстрадицію до Сполучених Штатів.

Джерело: газета Поступ