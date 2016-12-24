Російським депутатам запропонують телефони з діамантовими кнопками за 900 тисяч рублів

Виробник телефонів і аксесуарів класу люкс Gresso оголосив про підготовку лімітованої серії телефонів Gresso Meridian спеціально для депутатів Держдуми Росії. Про це повідомляється в прес-релізі, що надійшов до редакції КуПола.

Титановий корпус з золотими кнопками буде прикрашений державним гербом Російської Федерації. Корпус виточений з цілісної плити титану і оброблений вручну методом сатинирования. Кожен екземпляр збирається вручну одним майстром. Телефон, за твердженням виробника, є єдиним у своєму сегменті апаратом з двома SIM-картами.

Головна відмінна риса серії – попередньо встановлена записна книжка з телефонами фракцій, комітетів і управлінь Держдуми, телефонними номерами кожного з 450 депутатів, а також телефонами членів Ради Федерації та інших державних відомств. Кожен телефон буде мати індивідуальний вигравіруваний номер. Для збереження конфіденційності купити пристрій можна буде тільки за депутатським посвідченням.

Ціна Gresso Meridian у виконанні з 21 клавішею і логотипом із золота складе 294 тисячі рублів, у виконанні з діамантовими кнопками – 900 тисяч рублів.

Gresso – виробник телефонів і аксесуарів класу люкс. Бренд заснований у 2004 році, торгова марка зареєстрована в Швейцарії.