Розкрита серйозна небезпека коронавірусу для мозку

Вірусолог Джеремі Россман (Jeremy Rossman) з Університету Кента в Великобританії розкрив, яким чином коронавірус може впливати на мозок людей і викликати неврологічні симптоми. Про небезпеку інфекції для центральної нервової системи пише видання The Conversation.

За словами вченого, в переважній більшості випадків COVID-19 являє собою респіраторну інфекцію, що викликає лихоманку, біль в горлі, кашель, а в більш серйозних випадках – задишку і респіраторні розлади. Коронавірус здатний вражати і інші тканини, провокуючи такі симптоми, як блювання, діарея, порушення роботи серця і згортання крові.

Однак інфекція вражає і мозок. Описані випадки розвитку у пацієнтів з COVID-19 синдрому Гієна-Барре, коли імунна система, реагуючи на інфекцію, помилково атакує клітини периферичних нервів. Це призводить спочатку до м’язової слабкості, а потім до паралічу. В інших випадках коронавірус викликав важкий енцефаліт із запаленням і набряком мозку, а також гостре порушення кровообігу в мозкових тканинах (інсульт). В цілому, неврологічні симптоми різної тяжкості спостерігаються у 36 відсотків пацієнтів, які скаржаться на головний біль, запаморочення, втрату смаку та нюху, судоми і галюцинації. Ці прояви частіше спостерігалися при важкому перебігу захворювання і зберігалися після одужання.

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SARS-CoV-2 здатний долати гематоенцефалічний бар’єр, який розділяє кровоносну і центральну нервову системи, і безпосередньо заражати головний мозок. Неврологічні симптоми виникають або через вплив вірусу на нервові тканини, або через надмірну активації імунної системи. Ще одним шляхом проникнення інфекції в мозок можуть служити нюхові нейрони в носі.

Заражати мозок здатні і інші патогени, наприклад віруси грипу, кору, респіраторно-синцитіальних віруси і сезонні коронавіруси, наприклад HCoV-OC43. У статті наголошується, що потрапляння інфекції в центральну нервову систему відбувається відносно рідко.