Розкрито деталі кривавих жертвоприношень майя та ацтеків

Мексиканські вчені розкрили деталі кривавих людських жертвоприношень у древніх мезоамериканських цивілізацій, в тому числі майя та ацтеків. Подробиці повідомляються в статті, опублікованій в журналі Current Anthropology.

Дослідники проаналізували людські останки і співвіднесли сліди ран з історичними джерелами, в яких описуються 200 церемоній було вийнято з грудей принесеного в жертву людини. Автори наукової роботи вивчили характер отворів в грудних клітинах, які були нанесені для видалення серця і крові, щоб визначити, як саме здійснювалася процедура, і які інструменти індіанці застосовували.

Вчені використовували методи судово-медичної експертизи в поєднанні з етноісторичних даними і визначили три методу вилучення серця під час жертвопринесення: розріз безпосередньо під ребрами (субдіафрагмальний торакотомія), між ребрами (міжреберна торакотомія) і відділення грудини (поперечна двостороння торакотомія).

Серце і кров грали роль «їжі» для божеств, які символізують собою Землю і Сонце. Церемонія служила знаком визнання того, що надприродні істоти змушені були жертвувати собою, щоб всесвіт існував.