Розкрито небезпеку при покупці підроблених акумуляторів

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) опублікувало поради щодо придбання акумуляторів. Про це повідомляє видання TechSpot.

В опублікованому на сайті відомства матеріалі наведено рекомендації на тему, як уникнути обману при купівлі акумуляторів. «Шахраї використовують уразливості у глобальному ланцюжку постачань, а також постійну потребу населення у нових батареях, щоб поширювати підробки», — зазначили представники організації. У цьому дуже великий ризик придбати неоригінальні зарядні елементи.

Фахівці описали небезпеку підроблених акумуляторів та батарей. За їх словами, споживачі повинні відмовитися від надто дешевої продукції, оскільки виробники бюджетних акумуляторів не завжди можуть гарантувати якість пристроїв. Низькоякісні батареї мають обмежений термін служби, схильні до перегріву та можуть стати причиною займання та пожежі.

Представники ФБР закликали купувати акумулятори лише у авторизованих постачальників та звертати увагу на відомі бренди. Якщо батарейки та акумулятори мають м’яту упаковку, етикетки з помилками або помилками, від них краще відмовитися.