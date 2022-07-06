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Розкрито підтримуючі iOS 16 пристрої

admin July 5, 2022 in Новини - 0 Minutes

Apple змінить системну вимогу своєї нової операційної системи. Про це повідомляє видання MacRumors.

За інформацією джерел, нова ОС від Apple матиме суворіші системні вимоги, ніж iOS 15. Журналісти медіа розповіли, що iOS 16, швидше за все, працюватиме на пристроях, які мають мінімум 3 гігабайти оперативної пам’яті та процесор A10.

Також автори розкрили смартфони, планшети та плеєри, які не будуть підтримувати iOS 16 та iPadOS 16. До них відносяться iPhone 7, iPod touch сьомого покоління, iPad Air 2, iPad шостого покоління, iPad mini 4. Крім того, апдейт до нової операційної системи не отримають iPhone 6s, 6s Plus та оригінальний iPhone SE.

У свою чергу, ОС нового покоління буде доступна на iPhone 7 Plus та новіших смартфонах Apple. Найстарішими планшетами, які підтримуватимуть iPadOS 16, виявляться iPad Air третього покоління, iPad сьомого покоління, iPad mini п’ятого покоління та iPad Pro першого покоління.

Анонс iOS 16 відбудеться 6 червня – у перший день заходу WWDC 2022. Крім нової операційної системи для смартфонів Apple має представити iPadOS 16, macOS 13, tvOS 16 та watchOS 9.

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