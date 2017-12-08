Розкрито подробиці змови проти Каддафі

Екс-радник колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі Салех Башир розповів, що главу держави вбили в результаті змови, а не просто внаслідок революції.

«Це був ретельно спланований і майстерно реалізований план з повалення Каддафі та інших президентів – в Єгипті, Тунісі», – пояснив він.

За словами Башира, метою змови було «перетворити іслам з релігії в культурне явище». Він додав, що «повалення Каддафі підготували США».

«Вони вважали, що Каддафі за визначенням є противником західної культури та західного способу життя, що він прагне зруйнувати світовий порядок», – сказав колишній радник.

Каддафі вбили підтримувані НАТО повстанці 20 жовтня 2011 року. Після його смерті країна фактично розпалася на кілька територій, які контролюють різні угруповання.