Sunday, July 24, 2022

Сьогодні у світі

Статті та новини про Україну і світ

Розкрито справжній вплив серотоніну на розвиток депресії

admin July 22, 2022 in News, Здоров'я - 0 Minutes

Фахівці з Університетського коледжу Лондона виявили справжній вплив низького рівня серотоніну на розвиток депресії. Згідно з результатами дослідження, опублікованого в журналі Molecular Psychiatry, знижена кількість цього нейромедіатора не здатна викликати депресивний розлад. Крім того, сучасні антидепресанти, які є інгібіторами зворотного захоплення серотоніну, також не лікують це захворювання.

У ході роботи вчені проаналізували 17 більш ранніх оглядів, проведених у 2010-х роках, і що складаються з десятків окремих досліджень. Науковці помітили, що немає жодної різниці в рівні серотоніну здорових людей та людей хворих на депресію. Крім того, штучне зниження кількості серотоніну в організмі у здорових піддослідних не призвело до розвитку депресії. У довгостроковій перспективі антидепресанти здатні зробити протилежний очікуваний ефект.

«Мене вчили, що депресію викликано низьким рівнем серотоніну, і я навіть розповідав це студентам на своїх лекціях. Участь у цьому дослідженні розплющила мені очі, і здається, що все, що я думав, що знаю, перевернулося з ніг на голову», — поділився один із авторів роботи доктор Марк Горовіц.

Однак деякі фахівці піддали сумніву такі висновки. У Королівському коледжі психіатрів (RCP) закликали пацієнтів із депресією продовжувати приймати препарати. Там вважають, що антидепресанти вирізняються ефективністю для різних людей.

Related Posts

Conditions favorable for life found on Saturn’s moon
July 22, 2022
Drinking water can lead to a release of dopamine
July 22, 2022
The reason for the invincibility of anti-scientific views is revealed
July 22, 2022

admin

Learn More →