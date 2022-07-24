Розкрито справжній вплив серотоніну на розвиток депресії

Фахівці з Університетського коледжу Лондона виявили справжній вплив низького рівня серотоніну на розвиток депресії. Згідно з результатами дослідження, опублікованого в журналі Molecular Psychiatry, знижена кількість цього нейромедіатора не здатна викликати депресивний розлад. Крім того, сучасні антидепресанти, які є інгібіторами зворотного захоплення серотоніну, також не лікують це захворювання.

У ході роботи вчені проаналізували 17 більш ранніх оглядів, проведених у 2010-х роках, і що складаються з десятків окремих досліджень. Науковці помітили, що немає жодної різниці в рівні серотоніну здорових людей та людей хворих на депресію. Крім того, штучне зниження кількості серотоніну в організмі у здорових піддослідних не призвело до розвитку депресії. У довгостроковій перспективі антидепресанти здатні зробити протилежний очікуваний ефект.

«Мене вчили, що депресію викликано низьким рівнем серотоніну, і я навіть розповідав це студентам на своїх лекціях. Участь у цьому дослідженні розплющила мені очі, і здається, що все, що я думав, що знаю, перевернулося з ніг на голову», — поділився один із авторів роботи доктор Марк Горовіц.

Однак деякі фахівці піддали сумніву такі висновки. У Королівському коледжі психіатрів (RCP) закликали пацієнтів із депресією продовжувати приймати препарати. Там вважають, що антидепресанти вирізняються ефективністю для різних людей.