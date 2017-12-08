Розкрито текст заповіту вбитого президента Ємену

За день до смерті колишній президент Ємену Алі Абдалла Салех написав заповіт, в якому закликав народ «не здавати країну злочинним військовими відділами». Про це в п’ятницю, 8 грудня, повідомляє Al Arabiya.

Телеканал наводить фотографію рукописного тексту. «Якщо знайдете цей папір, знайте, що Батьківщина дорогоцінна і ми не можемо нею нехтувати (…). Чи не здавайте їм республіканський Ємен, станьте їх нічним кошмаром », – йдеться в документі.

Як випливає з тексту, в ті хвилини, коли Салех складав заповіт, його оточували «зрадники, дешево продали Ємен».

Al Arabiya зазначає, що документ опублікував брат заступник генсека партії колишнього президента «Загальний народний конгрес». Через триваючого в країні військового конфлікту справжність документа не підтверджена, родичі колишнього єменського лідера поки не бачили текст заповіту.

4 грудня повідомлялося про вбивство Алі Абдалли Салеха. У Ємені кілька років йде громадянська війна. Одна з воюючих сторін – це бойове крило хоусітов (шиїтський рух «Ансар Аллах») і лояльна колишньому президенту Алі Абдаллі Салеху частина армії, інша – війська вигнаного ними сунітського президента Абд Раббо Мансура Хаді і очолювана Саудівською Аравією коаліція.