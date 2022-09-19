Розроблено датчик, що переміщається по одягу,

Фахівці з Мерілендського університету (США) представили датчик, що переміщається по одягу, який планують використовувати для вимірювання фізичних параметрів і вправ. Результати роботи опубліковані у репозиторії arXiv.org.

Існуючі подібні пристрої – смарт-годинник або фітнес-трекери – можуть фіксуватися лише на певній ділянці тіла. Однак під час різних дій оптимальне розташування може змінюватись. Наприклад, приміщення датчика на шиї могло б використовуватися для мікрофона, щоб не підносити руку до рота.

Нова технологія дозволяє виключити подібні компроміси. За рахунок розміщеної на одязі м’якої рейки із силіконового еластомеру робот може переміщатися до потрібної частини тіла за різних вправ. Технологія кріпиться в такий спосіб, що зовсім не сковує рухів користувача. Щоп’ять сантиметрів у рейці знаходяться неодимові магніти, що дозволяють роботу контролювати переміщення за допомогою датчика Холла.

У пристрою два основних призначення: вимірювання біологічних показників, а також як технологія для виведення, наприклад рядки стану кількості випитої за день води.

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