Розв’язано вікову загадку генетичної інформації

Вчені Інституту дослідження селекції рослин Товариства імені Макса Планка у Німеччині вирішили більш ніж вікову загадку механізму генетичної рекомбінації, коли хромосоми, успадковані від матері та батька, обмінюються генетичною інформацією. Згідно з результатами дослідження, опублікованого в журналі Nature Communications, цей процес регулюється білками ZYP1 та HEI10, від яких залежить кількість подій обміну, що припадає на одну пару хромосом.

http://cupol.lviv.ua/ua/poryadok-dij-za-dogovorom-turystychnogo-strahuvannya-pry-nastanni-strahovogo-vypadku.html

У більшості вищих організмів, включаючи тварин і рослини, кожна клітина несе два варіанти того самого гена — алелі, одна з яких передана матір’ю, а інша — батьком. Під час клітинного поділу, що призводить до появи статевих клітин, алелі перетасовуються між двома гомологічними хромосомами, що контактують один з одним і генетичним матеріалом, що обмінюються. Цей процес називається кросинговером.

Нові послуги від СК «Провідна» під час воєнного стану

Існують механізми, які строго регулюють кількість кросінговерів: для успішного статевого розмноження обмін алелями має відбуватися не менше одного разу і не більше трьох разів на одну пару хромосом. Обмеження числа досягається за рахунок інтерференції – явища, коли один кросинговер пригнічує кросінговери поблизу. Було відомо, що роль у кросинговері грає синаптонемний білковий комплекс, що формується між гомологічними хромосомами. Проте механізм інтерференції був невідомий понад сто років.