Рулите безопасно!

Руль и тормоза – главное в автомобиле. За их благосостоянием водители следят очень внимательно. С ремонтом здесь категорически нельзя мешкать. Ремонт рулевого управления является комбинированным процессом. Ведь кроме самого руля, в авто имеются еще педали, рычаги переключения передач. Эти элементы рулевого управления могут быть самыми разными, зависимо от моделей машин. Неизменно всегда – рулевое устройство.

Какими же могут быть главные огрехи РУ? Рулевой механизм – достаточно надежный узел авто, может «набегать» без изъяна и 200 тысяч километров. Но от неисправностей ничто не защищено. Например, со временем, обрастает коррозией рейка руля. В последствие начинают протекать сальники, дальше – появится стук. От чего, все-таки, появляется коррозия? Тут виноваты не только климат и сложные условия эксплуатации. Проблема может появиться и от некачественного ремонта рулевого управления.

Опытный и совестный механик, меняя рулевые тяги всегда должен использовать лишь заводские металлические хомуты, и не в коем случаи – пластиковые. Такая «экономия» обязательно вылезет боком. Не будет обеспечена надежная герметизация узла, потому, в скором времени, и обрастет ржавчиной рейка. Автомобиль с ГУР позволяет определить неисправность на ранних стадиях. Сложнее предстоят дела с ЭУР вариантом. Здесь пока определишь проблему с рейкой, механизм окажется уже существенно поврежденным. Ремонт в таком случае практически невозможен.

Если проблема с РУ не запущена, сам ремонт обойдется относительно дешево. Можно будет даже уложиться в 10 тысяч рублей. Бюджет предусматривает снятие рейки, ее абсолютную переборку. Такой ремонт производится на спецоборудовании, предусматривает шлифование рулевой рейки максимум в 0,5 миллиметра. При более серьезных повреждениях придется заменить рейку.