Шины Бриджстоун – всегда правильный выбор

Каждый автолюбитель заинтересован в безопасной езде, которая не в последнюю очередь зависит от качества колес. Поэтому опытные водители советуют отдавать предпочтение продукции известных и проведенных брендов: к их числу принадлежит марка bridgestone – японский производитель шин.

Достоинства шин от японской компании

Один из крупнейших в мире производителей шин использует в своих разработках новейшие технологии и инновации, а также самое современное оборудование. Шины Бриджстоун – это японская точность, скрупулезность и идеальная форма. Среди других достоинств этой продукции:

повышенная износостойкость,

минимальное сопротивление качению,

экологичность,

обеспечение максимального комфорта.

Даже в том случае, если протектор износится в силу естественных причин, шина сохранит свои высокие характеристики. Эти покрышки можно назвать “умными”, что, впрочем, неудивительно, ведь японская корпорация использует при их изготовлении технологию Nano Pro Tech. Компания имеет несколько полигонов, где каждая единица товара проходит испытания. Благодаря этому удается достигнуть отличных показателей качества и надежности.

На рынке представлены покрышки с разным рисунком протектора. Вне зависимости от модели, все изделия имеют идеальные, математически выверенные формы и размеры: за этим следит специальная компьютерная программа. Есть возможность на сайте koleso-russia.ru купить онлайн как летние, так и зимние шины по привлекательной цене. В отдельном каталоге представлены изделия для внедорожников. Производитель предлагает продукцию, которую можно использовать в любых климатических условиях.

Многие автолюбители на собственном опыте убедились, что покрышки Бриджстоун – это правильный выбор. Тем более, если речь идет о такой составной, как безопасность движения.