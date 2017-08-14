Шлях до ідеального рюкзака

Торгова марка Fjallraven з’явилася більше 60 років тому. Її засновником став 14-річний хлопець зі Швеції Еке Нордін, який після чергового походу в гори залишився незадоволений своїм рюкзаком. Він перший винайшов дерев’яну раму для зручного розподілу ваги по всій спині.

Рюкзак справив фурор в індустрії товарів для туризму і продовжував розвиватися, радуючи шанувальників бренду новими винаходами.

Класичний рюкзак Kanken був розроблений в 1978 році. За час свого існування він завоював популярність серед шведських школярів, а також студентів, сучасної молоді і мандрівників з усього світу. І сьогодні Kanken продовжує займати гідне місце в списку найбажаніших придбань.

Кожен рюкзак бренду Fjallraven – уособлення мінімалізму, комфорту і стилю. Kanken володіє різноманітною палітрою кольорів (в колекції більше 30 кольорів), зручністю і стійкістю до зносу.

Де б ви не опинилися: на природі, в тривалій подорожі, міський прогулянці – високоякісний рюкзак канкен стане незамінним помічником у будь-якій ситуації.