Шукач скарбів знайшов на дні каналу викрадений 20 років тому сейф з монетами

Австралійський шукач скарбів Лі Веббер (Leigh Webber) відшукав в амстердамському каналі викрадений сейф з колекційними монетами. Про це повідомляє видання Newsweek.

Веббер зробив знахідку, коли перевіряв дно за допомогою магніту. Йому вдалося виявити місце, де під водою знаходилися не менше 46 сейфів. Один з них виявився настільки великим, що для його підйому шукачеві скарбів довелося найняти кран.

«В результаті, приклавши масу зусиль, ми його розкрили, – розповів Веббер в Tiktok. – На наш подив, він виявився набитий монетами ». На деяких були захисні чохли, які використовують нумізмати. Судячи з напису Hortus Bonaticus 1682-1982 Amsterdam, це були пам’ятні монети, випущені до ювілею амстердамського ботанічного саду. Шукач скарбів зв’язався з поліцією і з’ясував, що їх викрали понад 20 років тому.

Кожна коштує близько 30 фунтів стерлінгів. Вони були зроблені в 1982 році, і тільки 500 штук. Це пам’ятні монети місцевого ботанічного саду, який називається Hortus Botanicus, в честь їх 300-річчя