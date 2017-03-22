Скотланд-Ярд повідомив про чотирьох загиблих у результаті теракту в Лондоні

У результаті теракту біля будівлі британського парламенту в Лондоні загинули чотири людини. Про це повідомив журналістам заступник голови Скотланд-Ярду Марк Роулі, передає Reuters.

«Чотири особи загинули. Серед них поліцейський, який охороняв парламент, і один чоловік, який, як ми вважаємо, був зловмисником, застреленим поліцією», — сказав він.

Він додав, що поранення отримали щонайменше 20 людей.

Говорячи про кількість зловмисників, Роулі повідомив, що поки правоохоронні органи мають інформацію про одну людину. «Проте в рамках заходів найближчим часом видима присутність поліції в Лондоні посилиться, у тому числі на транспорті», — уточнив він.

Раніше повідомлялося, що, за попередніми даними, загинули дві особи, постраждали 10.

Увечері в середу, 22 березня, в центрі британської столиці було вчинено кілька нападів. За словами очевидців, автомобіль на Вестмінстерському мосту наїхав на п’ятьох людей, після чого, ймовірно, доїхав до будівлі парламенту. Там машину зупинив поліцейський. Чоловік, який перебував у салоні, вдарив його ножем і був застрелений іншим вартовим порядку. Поліція розцінила подію як теракт.