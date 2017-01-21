США вийдуть з Транстихоокеанського партнерства — торгової угоди між 12 країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Про це йдеться у викладі програми нової адміністрації на сайті Білого дому.

Крім того, Вашингтон має намір переглянути угоду про Північноамериканську зону вільної торгівлі. Не виключено, що країна вийде з цього договору.

Також наголошується, що США будуть використовувати всі інструменти проти держав, які порушують торговельні угоди.

У тексті також йдеться, що, б’ючись в торгівлі чесно і жорстко, Америка зможе повернути собі робочі місця, підняти зарплати і підтримати промисловість.

Республіканець Дональд Трамп вступив на посаду президента США 20 січня. До цього він неодноразово заявляв, що планує депортувати з країни приблизно 11 мільйонів людей, які нелегально проживають у США, і обіцяв побудувати стіну на кордоні з Мексикою, яка оплатить її спорудження. Президент латиноамериканської країни Пенья Ньєто відмовився фінансувати проект.

Крім того, Трамп погрожував розірвати угоду про зону вільної торгівлі з Мексикою і Канадою (NAFTA, Північноамериканська зона вільної торгівлі). Після перемоги республіканця мексиканський песо впав до рекордної позначки.