Строим дом из древесины

Человек использует дерево для строительства жилья с незапамятных времен. И сегодня строительство коттеджа или загородного дома из дерева не являются диковинкой. Достаточно прочная, способная сохранять тепло, имеющая неповторимый аромат, своеобразный рисунок и цвет, древесина делает дом уникальным. В деревянном доме человек расслабляется, легко дышит и просто отдыхает. В таком доме не холодно зимой и не жарко летом, поскольку накопленное летом тепло деревянный дом хранит всю зиму, и наоборот, зимний холод в древесине освежает помещения летом. При строительстве домов обычно используют дерево хвойных пород, таких как лиственница, ель, сосна, кедр, пихта.

Стены из деревянных, предварительно оцилиндрованных бревен, довольно экономичны, отвечают всем гигиеническим, экологическим нормам. Такие стены имеют уникальную красоту, и соответственно являются более престижными и дорогими. Оцилиндровка бревен дает возможность не только отобрать для строительства наиболее качественный материал, но и позволяет плотно прилегать бревнам между собой, что дает свои преимущества дому. Для утепления деревянного дома используют различные теплоизоляционные материалы.

Немаловажным украшением дома из дерева являются окна и двери. Различных размеров и форм окна придают дому особую неповторимость. А кованные металлические двери, которые имеют довольно высокую прочность, не только приукрашивают внешний вид дома, но также играют охранную роль.

Еще одним украшением деревянного дома являются веранды и балконы. Эти элементы своим оригинальным и неповторимым видом полностью преображают деревянный дом, и делают его гостеприимным и недосягаемым одновременно.

Крыша, является одной из самых ответственных частей деревянного дома. Проект крыши оказывает большое влияние на эстетичный вид всего дома. Устанавливать крышу необходимо также с учетом климатических условий, и не забывать о ее паро- и гидроизоляции, а также утеплении. Отдельный вопрос – Крыша на Балкон Последнего Этажа, о чем подробнее можно узнать на сайте sbalkonom.ru.

Если же у вас есть желание иметь свой деревянный дом, но он вам одному не по силам, не беда. Пригласите специалистов и они воплотят ваши мечты в реальность. Вам предложат уникальный проект и при необходимости доработают согласно вашим замечаниям, посоветуют какой материал выбрать и т.д.