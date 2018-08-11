Студент написав диплом про екстремізм і сів за екстремізм

24-річного студента Олександра Крузе зі Старого Оскола (Білгородська область) засудили до 2,5 року колонії-поселення за чотири репости у «ВКонтакте», які визнали екстремістськими. Юнак проводив соцопитування для дипломної роботи про екстремізм.

Студент вчиться на п `ятому курсі юридичного факультету Воронезького економіко-правового інституту за напрямом «кримінальне право». Навесні 2018 року його повинен був захищати диплом на тему «Екстремізм в сучасних умовах: міжнародні аспекти протидії».

«Ще на першому курсі викладачі проводили бесіду про майбутніх дипломних роботах, де акцент ставився на те, що студенти багато тем обходять стороною, так як необхідно проводити довгострокові дослідження. У приклад привели екстремізм. Ну ось я і вирішив взяти його “в розробку” », – пояснив він виданню вибір теми для диплома.

11 липня 2017 року квартиру до студента прийшли співробітники ФСБ і відвезли в управління спецслужби. Спочатку він не зрозумів, що сталося.

«Питали про ненависть до комуністів , євреїв, кавказців, негрів. Я навіть збився з рахунку, в який саме ненависті мене підозрюють. Мені здавалося, я сплю. Говорили про репости. (…) Я пояснював, що, по-перше, веду наукову роботу, по-друге, все, що я репости, є на просторах інтернету і не заборонено до сих пір. Тобто всі звинувачення на мою адресу – це маячня якась. А потім я згадав, що читав, як у нас в Старому Осколі вже був один такий випадок – хлопця посадили за репост. І тут вже я остаточно прокинувся », – розповів Крузе.

Йшлося про репости з зображеннями перекресленого серпа і молота і написом: «На деревах замість листя висіти будуть комуністи»; двох солдатів, перекресленою зірки Давида, російського й українського прапорів і написом: «Перетворимо війну братовбивчу війну визвольну», слів націонал-соціаліста Максима Базильова на мітингу в Москві 2005 року про те, що «Москва перестає бути містом російських», і його висловлюванні про уряд: «Знайте, влада у власній державі ніхто вам на блюдечку не піднесе. Буде кров, будуть сльози наших матерів ».

В кінці липня проти Крузе порушили справу за статтею 282 КК Росії ( «Розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності»). Він дізнався про це тільки 27 серпня – його справа стала першою у кар `єрі молодого слідчого.

Крузе засудили до 2,5 року колонії-поселення. Його визнали винним за статтею 282, до якої додали частину 2 статті 280 Кримінального кодексу України ( «Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності»). Студенту також заборонили користуватися інтернетом півтора року.

За словами батька Крузе, в листуванні його сина залишилася інформація про те, що він проводив соцопитування для дипломної роботи, однак суддя цього не врахував.

Сім `я подала апеляцію на рішення Старооскольського міського суду.