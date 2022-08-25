Створено чорнило для друку 3D-татуювань

Спеціалісти Техаського університету (США) розробили новий матеріал для друку тривимірних татуювань. Дослідження було опубліковано у журналі ACS Nano.

Вченим вдалося синтезувати новий клас чорнила з біоматеріалу, яке імітує природні характеристики високопровідних тканин людини. Чорнила мають гнучку форму, тому їх можна буде використовувати для створення сенсорів, що носяться, і медичної електроніки.

Інноваційний матеріал був створений на основі двовимірних наноматеріалів, відомих як дисульфід молібдену. «Гідрогелеве чорнило має високу біосумісність і електропровідність, що прокладає шлях до наступного покоління біоелектроніки, що носиться і імплантується», — заявив доктор Акілеш Гахарвар. Фахівці відзначили, що матеріал залишається твердим усередині тюбика, але при стисканні він стає схожим на кетчуп чи зубну пасту.

“Ці пристрої, надруковані на 3D-принтері, надзвичайно еластичні, і їх можна стискати, згинати або скручувати, не ламаючи”, – заявила співавтор статті Кайвалья Део. Крім того, вони електронно активні, що дозволяє пристроям на основі контролювати пересування людини.

Одним із потенційних застосувань нових чорнил назвали 3D-друк електронних татуювань для пацієнтів із хворобою Паркінсона. Подібне обладнання може відстежувати рух пацієнта, включаючи тремор.

На початку серпня південнокорейські вчені створили розумне татуювання, яке дозволяє збирати дані про життєві показники. Синтезоване чорнило неінвазивне і зроблене з частинок на основі галію.