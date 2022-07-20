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Створено робота-собаку, який навчився самостійно ходити

admin July 20, 2022 in Новини - 0 Minutes

Команда вчених з Інституту інтелектуальних систем Товариства імені Макса Планка (MPI-IS) створили робота-собаку, який навчився самостійно ходити за годину. Висновки роботи описані у журналі Machine Intelligence.

Інженери надихалися новонародженими тваринами, які народжуються з відсутністю вміння пересуватися, але мають необхідні нейрони спинного мозку. Вони представили чотириногого робота, який мав ті ж рефлекси, що й тварини, а також навчався на помилках. У результаті йому вдалося знайти навичку ходьби всього за годину.

Таких результатів вдалося досягти за допомогою спеціальних датчиків, які фіксують положення ніг, а потім передають інформацію на комп’ютер. Водночас у комп’ютері не було жодних даних про будову ніг робота, тому йому доводилося самостійно обирати варіанти переміщення. Поступово пристрій міг навчитися ходити: програма коригувала різні параметри у разі помилок і падінь.

У березні повідомлялося, що департамент пожежних Нью-Йорка закупив собак-роботів від компанії Boston Dynamics для участі у пошуково-рятувальних операціях.

Команда вчених з Інституту інтелектуальних систем Товариства імені Макса Планка (MPI-IS) створили робота-собака, який навчився самостійно ходити за годину. Висновки роботи описані у журналі Machine Intelligence.

Інженери надихалися новонародженими тваринами, які народжуються з відсутністю вміння пересуватися, але мають необхідні нейрони спинного мозку. Вони представили чотириногого робота, який мав ті ж рефлекси, що й тварини, а також навчався на помилках. У результаті йому вдалося знайти навичку ходьби всього за годину.

Таких результатів вдалося досягти за допомогою спеціальних датчиків, які фіксують положення ніг, а потім передають інформацію на комп’ютер. Водночас у комп’ютері не було жодних даних про будову ніг робота, тому йому доводилося самостійно обирати варіанти переміщення. Поступово пристрій міг навчитися ходити: програма коригувала різні параметри у разі помилок і падінь.

У березні повідомлялося, що департамент пожежних Нью-Йорка закупив собак-роботів від компанії Boston Dynamics для участі у пошуково-рятувальних операціях.

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