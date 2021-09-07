Таліби відкрили полювання на афганських повій для розправи над ними

Представники руху «Талібан» (терористична організація заборонена в Росії) відкрили полювання на повій Афганістану, вони переглядають порносайти, щоб знайти і розправитися з дівчатами, які надають послуги інтимного характеру, передає The Sun з посиланням на джерела служби безпеки.



Терористи мають намір стратити жінок жорстоким чином, «обезголовити, побити камінням або повісити», або піддати публічного приниження. Особливу лють у них викликають ті, хто вступав у зв’язок з європейцями.

Так, дані афганських повій потрапив на нішеві порносайти і були виявлені талібами, передає видання. Очікується, що працівниці інтим-сфери зіткнуться з найжорстокішими репресіями при новому режимі і будуть в кращому випадку викреслені з суспільного життя, в гіршому – позбудуться її.

«” Талібан “демонструє верх лицемірства в цієї страхітливої ​​полюванні на відьом. Оскільки на відео показані явні покажчики розташування борделів, цим жінкам зараз загрожує серйозна небезпека бути викраденими або убитими найжахливішими способами, які тільки можна уявити », – повідомило джерело.

Секс-робота в Афганістані незаконна, але кількість повій було досить велике, оскільки таким чином їх сім’ї могли звести кінці з кінцями. Правозахисні організації попереджали в червні перед відходом союзників, що в Кабулі знаходилися «сотні» секс-працівників.

Раніше представник руху «Талібан» (заборонена в Росії терористична організація) Сухейль Шахін попросив США не намагатися змінити культурні підвалини Афганістану. Він вказав, що звучать з боку США заяви про необхідність дати жінкам без хіджабу доступ до освіти – це спроба змінити афганську культуру.

За повідомленнями правозахисників ООН, ситуація з правами мешканок Афганістану зараз вкрай важка. Їх б’ють на вулиці, забороняють ходити в школи і викрадають. З 25 серпня таліби заборонили жінкам виходити з дому, оскільки це небезпечно для життя, здоров’я і свободи.