Тбілісі сподівається на екстрадицію Саакашвілі після його приїзду в Україну

Міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані висловила думку, що як тільки колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі повернеться в Україну, влада країни почнуть процес його екстрадиції за запитом Тбілісі. Про це вона заявила в ефірі телеканалу «Імеді», передає «Інтерфакс-Україна».

«Українська сторона тоді в квітні 2015 року відповіла, що ми не можемо видати Михайла Саакашвілі (…). Мабуть, сьогодні вони змінили позицію. Як тільки Саакашвілі повернеться в Україну, Київ зможе почати процес екстрадиції », – сказала Цулукіані.

29 липня Саакашвілі заявив, що підпис на опублікованій в соцмережах анкеті на отримання українського належить не йому. «Подивився копію анкети, на підставі якої президент (президент України Петро Порошенко – прим. http://worldua.info) позбавив мене громадянства. Так ось, я з повною відповідальністю стверджую, що це не мій підпис і не мною заповнена анкета! »- зазначив колишній губернатор Одеської області.

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Трьома днями раніше депутат Верховної Ради Сергій Лешенка висловив думку, що Саакашвілі не зможе повернутися в Україну з США, так як буде затриманий і виданий Грузії.

Також 26 липня Порошенко підписав указ про позбавлення Саакашвілі українського громадянства. За інформацією міграційної служби, таке рішення прийнято через те, що політик вказав в анкеті неправдиві дані.

24 липня український президент під час візиту в Тбілісі заявив, що Київ готовий обговорювати з Тбілісі екстрадицію Саакашвілі, якщо у грузинської сторони будуть відповідні докази.