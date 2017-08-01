Прежде, чем серьезно взяться за изучение английского языка, необходимо выяснить уровень знаний, которым вы обладаете, ведь любые новые знания всегда базируются на основе уже имеющихся. Именно для этого и предназначено тестирование по английскому языку – как письменное, так и устное. Устное, как правило, проводится в форме беседы или аудирования. Письменные тесты по английскому языку на определение уровня знаний помогут выяснить как ваш словарный запас, то есть лексический уровень владения языком, так и знание грамматики английского языка. Наиболее удобный способ пройти письменный тест на определение уровня английского языка – с помощью компьютера и Интернета.

Пройти тест на знание английского языка on-line сегодня предлагают многие сайты, посвященные изучению языков. Такая услуга доступна и на сайте Школы английского языка «Оксфорд» по адресу oxford-school.com.ua. Проверить уровень знания английского языка с помощью тестов, представленных на сайте, – очень просто, доступно, удобно и быстро. Широкий выбор тестов – для начинающих, грамматические тесты, для детей – позволит наиболее оптимально определить ваш уровень владения языком и подобрать соответствующую группу, слушатели которой имели бы приблизительно одинаковые знания английского языка.

Сегодня многие наши соотечественники задумываются о том, чтобы начать серьезно изучать английский язык, ведь зачастую знаний, полученных в школе или университете, оказывается недостаточно для того, чтобы получить престижную работу в международной компании, завязать деловые отношения с иностранными партнерами, поехать учиться или работать за рубеж. Некоторым кажется, что они владеют английским языком на достаточном уровне, другие скептически оценивают свои возможности писать и изъясняться на неродном для них языке. Наиболее объективно оценить познания в иностранном языке поможет международный тест по английскому языку, пройти который онлайн сможет каждый желающий – вне зависимости от возраста и уровня знаний в английском языке.

Такой тест разработан преподавательским составом самых известных учебных заведений Европы и мира, поэтому результаты тестирования признают все учебные заведения и организации во всем мире, что поможет желающим без лишних хлопот устроиться на работу или поехать учиться в другую страну.

Международные тесты по английскому языку имеют несколько уровней сложности, поэтому каждый сможет выбрать тест, соответствующий уровню его знаний в английском языке.